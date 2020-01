Pressefreiheit: Zwei Stempel und ein Ersttagsbrief

Für den 24. Januar 2020 legt der Meininger Briefmarkensammlerverein e.V. zwei Sonderstempel und einen Ersttagsbrief auf. Anlass ist die Präsentation der deutschen Sondermarke „Pressefreiheit„. Sie wurde am 2. Januar 2020 ausgegeben. Die Marke wird am 24. Januar 2020 im Volkshaus Meiningen in der Landsberger Straße 2b, 98617 Meinigen vorgestellt. Meiningen liegt in Thüringen und hat rund 25 000 Einwohner.

Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Berlin der Deutschen Post ist zwischen 10 und 17 Uhr in Meiningen und schlägt die beiden Stempel ab. Sie können außerdem unter folgender Adresse bestellt werden: Deutsche Post AG, Niederlassung Multikanalvertrieb, Sonderstempelstelle, Brief: 92627 Weiden, Fracht: Franz-Zebisch-Str. 15, 92637 Weiden. Für den Sonderstempel, auf dem das Volkshaus Meiningen abgebildet ist, gilt die Nummer 1/002, der zweite Stempel trägt die Nummer 1/003. Der Ersttagsbrief im Format 162 mal 114 Millimeter wird nur vor Ort verkauft. Man kann ihn nicht bestellen.

Ein Meininger Sonderstempel vom 24. Januar 2020 zeigt Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen.

Die Sondermarke Pressefreiheit wurde Ihnen in der DBZ 1/2020 sowie an dieser Stelle vorgestellt.