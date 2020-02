Geburtstag einer Legende: Der Baseballstar Babe Ruth

Oft wird gesagt, dass er der beste Spieler aller Zeiten war. Bestimmt stellt George Herman „Babe“ Ruth eine historische Figur des Baseball dar. Seine Karriere fiel zusammen mit der Etablierung und dem Aufstieg des professionellen Betriebs im Major League Baseball (MLB). Der Mann aus dem Stadtteil Pigtown in Baltimore, Maryland, avancierte zu einem der ersten großen Stars des in den USA entwickelten und äußerst beliebten Spiels und zu einer bis heute bekannten Sportikone. Heute, am 6. Februar 2020, jährt sich der Geburtstag der großen Legende des Baseball, Babe Ruth, zum 125. Mal.

1983 erschien in den USA eine Briefmarke zu Ehren Babe Ruths, MiNr.: 1641.

Rekorde und Erfolge

Mit seinen Teams gewann Babe Ruth sieben Mal die World Series, das Finale der jährlichen MLB-Saison. Er triumphierte in den Jahren 1915, 1916 und 1918 sowie 1923, 1927, 1928 und 1932. Experten betrachten ihn stets als einen der wichtigsten Sportler überhaupt. Die Associated Press wählte Ruth zum Athlete of the Century, der Sender ESPN Sports bestimmte ihn zum zweitbesten Athlete of the 20th Century. Bei der auf Baseball spezialisierten Zeitschrift The Sporting News wurde Babe Ruth der Greatest baseball player of all time, Sports Illustrated sah ihn als Greatest baseball player of the 20th Century. Bis 1974 hielt Babe Ruth als Batter oder Hitter, Schlagmann, den Rekord für Home Runs, die bedeutendste Leistung im Baseball. Ihm gelangen 714 Passagen aller vier Bases nach einem gelungenen Schlag. 1927 landete er 60 Home Runs in einer Spielzeit. Noch heute liegt Ruth auf Rang drei der Bestenliste für Home Runs.

1998 verausgabter Block, links oben: Babe Ruth, MiNr.: 2951-2965.

Babe Ruth auf Marken

1998 erschien in den USA ein Block zu den „Roaring Twenties“, den „Goldenen Zwanzigern“. Er enthielt auch einen Wert, auf dem Babe Ruth zu sehen ist. Im Jahr 2000 widmete der United States Postal Service dem Baseballsport und berühmten Spielern 20 Briefmarken, MiNr.: 3337-3356. Natürlich wurde auch Babe Ruth berücksichtigt. Bereits 1983 ehrte man den Sportler mit einer Marke.

Spiel des Lebens

Seine Bestimmung fand George Herman Ruth schon als kleiner Junge. Weil er sich in der Schule und Freizeit mit Regeln und Disziplin schwer tat, meldeten seine vielbeschäftigten Eltern den Siebenjährigen 1902 in der St. Mary`s Industrial School for Boys an, einer von katholischen Mönchen geleiteten Erziehungsanstalt. Unter der Ägide des Mönchs Brother Matthias vertiefte sich George jahrelang in das während der vergangegen Jahrhunderthälfte entstandene Baseballspiel.

Die Erzieher erkannten das Talent des Jungen. Sie baten den Besitzer des örtlichen Baseballteams, zu einem Training zu kommen, um sich einen Eindruck zu machen. Tatsächlich engagierte Jack Dunn den 19jährigen George als neuesten Nachwuchsspieler, „the newest Babe“, für die Baltimore Orioles, einer Mannschaft der Minor League.

Ruth empfahl sich mit seinen Auftritten bei anderen Teams. Er wurde an die Boston Red Sox verkauft. Mit ihnen debutierte er am 11. Juli 1914 in der Major League.

1919 wechselte Babe Ruth zu den New York Yankees. Damit begann die Zeit der großen Erfolge sowohl für ihn als auch für den New Yorker Club. In den folgenden Spiezeiten übertraf Ruth seine eigenen Home Run-Rekorde. Mit Babe Ruth als alle überragendem Stern bestimmten die Yankees das Ligageschehen. Die Yankees-Mannschaften der 20er-Jahre und 30er-Jahre gelten noch heute als beste Formationen aller Zeiten. Als der New Yorker Club 1923 ein neues Stadion bezog, sprachen Fans und Medien in Anerkennung des Anteils von Babe Ruth am Erfolg der New York Yankees vom „House that Ruth built“.

Am 30. Mai 1935 stand Babe Ruth zum letzten Mal auf dem Feld für sein Team und zog sich danach vom aktiven Spielerdasein zurück. George Herman „Babe“ Ruth starb am 16. August 1948 in New York nach einer Krebserkrankung. Seine Stellung im Bewusstsein von Fans und Öffentlichkeit wird auch daran deutlich, dass man seinen Leichnam im Yankee Stadium aufbahrte. Dabei sowie bei seiner Bestattung auf dem Gate of Heaven Cemetary im Westchester County, New York, nahmen rund 100 000 Menschen Anteil.

Abbildungen: Schwaneberger Verlag, gemeinfrei (MiNr.: 3337-3356)