Österreichische Briefmarke zum Brexit

Zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Januar 2020 gab die Österreichische Post eine Briefmarke aus. Eigentlich war der Brexit auf den 29. März 2019 terminiert. Am Ende dauerte es länger.

Datum überdruckt

Dieser Umstand ist am Überdruck der 32,5 mal 40 Millimeter großen Sondermarke aus Österreich zu erkennen. Der Wert war bereits produziert. Das ursprünglich gedruckte Datum, der 29. März 2019, musste korrigiert werden.

Das freiwillige Ausscheiden Großbritanniens aus der Staatengemeinschaft versinnbildlichte die Grafikerin Anita Kern auf dem Markenmotiv dadurch, dass sie die Fläche des Vereinigten Königreichs mit einem hellblauen Transparentlack färbte. Die Staaten der EU wurden bei der Johann Enschedé Stamps B.V. in Haarlem, Niederlande, dagegen im Offsetdruckverfahren dunkelblau gedruckt. Staaten, die nicht der EU angehören, erscheinen auf der Briefmarke mit einem Nennwert von 180 Cent in weiß. Die Brexit-Marke erscheint in einer Auflage von 140 000 Marken in Bogen zu 50 Stück.

Verkauf und Bestellung

Man kann den Wert seit dem Ersttag, dem 31. Januar 2020, in drei Verkaufsstellen erwerben: Österreichische Post AG, Steinheilgasse 1, 1210 Wien, Österreichische Post AG, Gleinker Hauptstraße 1, 4407 Steyr-Gleink und Österreichische Post AG, Bahnhofsgürtel 48-50, 8020 Graz. Die Sondermarke ist außerdem unter post.at/onlineshop und beim Sammler-Service der Österreichischen Post mit der Telefonnumer 43 577 67-95095 sowie der E-Mail-Adresse sammler-service@post.at zu bestellen.