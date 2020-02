Nachhaltigkeit bei der NAPOSTA

Für Donnerstag, den 13. Februar 2020, lässt der Verein für Briefmarkenfreunde Haldensleben und Umgebung e.V. einen Sonderstempel und einen EB-Brief auflegen. Anlass ist die Teilnahme der Deutschen Post Philatelie an der Übergabe der Briefmarke „Nachhaltigkeit!“ auf der NAPOSTA 2020 in Haldensleben, der Nationalen Postwertzeichen Ausstellung.

Die NAPOSTA 2020 wird von den Haldenslebener Briefmarkenfreunden ausgerichtet. Sie findet zwischen dem 13. und 16. Februar 2020 statt. Ort der Veranstaltung ist die Ohrelandhalle Haldensleben, Magedeburger Str. 57, 39340 Haldensleben.

Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Hamburg ist am 13. Februar 2020 zwischen 15 und 17 Uhr, am 14. Februar von 9 bis 18 Uhr, am 15. Februar zwischen 9 und 17 Uhr sowie am 16. Februar von 9 bis 15 Uhr bei der NAPOSTA. Es schlägt den Sonderstempel der Briefmarkenfreunde Haldensleben ab. Schriftliche Stempelaufträge für den Stempel mit der Nummer 02/010 können an folgende Adresse gerichtet werden: Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Berlin 1, Sonderstempelstelle, Brief: 11508 Berlin / Fracht: Eresburgstr. 21, 12103 Berlin. Außerdem wird in Haldensleben ein EB-Brief im Format C6, 162 x 114 Millimeter, angeboten. Er ist nicht zu bestellen.

Die Sondermarke zum Thema Nachhaltigkeit erschien am 6. Februar 2020. In Ihrer DBZ 4/2020, die seit dem 31. Januar 2020 erhältlich ist, sowie auf dieser Seite wird Ihnen die Briefmarke vorgestellt.