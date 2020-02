Neue Auflage, neue Druckerei

Am 13. Februar wird um 15 Uhr die nationale Postwertzeichenausstellung NAPOSTA in der Ohrelandhalle Haldensleben eröffnet. Bis zum 16. Februar haben die Besucher Gelegenheit, die ausgestellten Exponate der Ausstellung zu sehen. Ausrichter sind die Briefmarkenfreunde Haldensleben, die in diesem Jahr 100 Jahre alt werden. Im Wettbewerb werden 211 Exponate in 800 Ausstellungsrahmen gezeigt und von…