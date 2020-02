Informativ und aktuell DBZ 5/2020

Die Messe in München rückt näher – was es da Neues gibt (und das ist einiges!), lesen Sie auf den Messe-Sonderseiten in der neuen Ausgabe Ihrer DBZ. Lassen Sie sich außerdem von Autorin Birgit Freudenthal die Geschichte von Anne Frank auf philatelistische Weise erzählen und folgen Sie Dieter Heinrich in die Geschichte Preußens. Neben Beiträgen zur Absorptionstomographie, Brustschilden aus der Provinz Hannover, Missgeschicken im Druck haben unsere Autoren auch alles Wichtige aus Deutschland und den Nachbarländern gesammelt und informieren außerdem über Aktuelles aus Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie die ausführlichen Neuausgaben des kommenden Monats.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 5/2020 kommt am Valentinstag, dem 14. Februar 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Aus dem Leben eines Königswählers – Der Große Kurfürst

Wikipedia listet mehr als 60 Kaiser und Könige mit dem Beinamen „der Große“ auf. Bei den Kurfürsten ist das anders – nur einem der deutschen Königswähler hat die Geschichte dieses Prädikat zuerkannt. Beim „Großen Kurfürsten“ erübrigt sich eine Namensnennung; der Titel ist zugleich Alleinstellungsmerkmal für den Brandenburger Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Was Autor Dieter Heinrich an philatelistischem Material zu Leben und Wirken des vor 400 Jahren geborenen Hohenzollern gefunden hat, können Sie im Titelbeitrag auf den Seiten 12 bis 16.

Vermächtnis für Kitty – Vor 75 Jahren starb Anne Frank

Das Tagebuch der Anne Frank erschien 1947 unter dem Titel „Het Achterhuis“ (Das Hinterhaus) und ist wohl eines der bekanntesten Bücher des 20. Jahrhunderts. Anne starb vermutlich wenige Wochen vor der Befreiung im KZ Bergen-Belsen. Auf den Seiten 18 und 19 erzählt Birgit Freudenthal ihre Geschichte und betrachtet sie philatelistisch.

Philatelia und Numismata –

Messe-Extra: Neuaufstellung der Briefmarken-Börse

Vom 6. bis 8. März findet die 1. Philatelia in München statt. Die Messe ist umbenannt, wird von einem neue Veranstalter organisiert und läuft erstmals komplett parallel zur Numismata. Auf den Seiten 25 bis 29 berichtet Stefan Liebig über die Veränderungen auf der Messe und alles, was Sie in München auf jeden Fall sehen sollten.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Abbildung: www.wikimedia.org / Die Landung des Großen Kurfürsten auf Rügen am 13. September 1678 (erschienen 1895)