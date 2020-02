Wandernde Arten: UNPA wirbt für Tierschutz

Das Museum für Kommunikation Frankfurt zeigt aus dem Bonner Archiv für Philatelie erstmals öffentlich bis zum 31. Mai 2020 eine Auswahl der zahlreichen Konkurrenzentwürfe zur Briefmarken-Dauerserie Germania. Vor 120 Jahren, am 1. Januar 1900, gab die Deutsche Reichspost eine Serie von neuen Briefmarken heraus, in deren Mittelpunkt Marken mit dem Motiv der „Germania“ standen. Diese…

Am Sonntag, 16. Februar 2020, von 9 bis 16 Uhr findet ein Großtauschtag des Vereins der Briefmarkenfreunde Nürtingen statt. In der Beutwang-Halle Nürtingen-Neckarhausen werden dann Briefmarken, Briefe, Belege, Ansichtskarten, Münzen, Zubehör werden dann wieder in reicher Auswahl zu finden sein. Nachdem sich schon 2019 das Zusammengehen von Philatelie und Naturschutz als höchst vorteilhaft erwiesen hat,…