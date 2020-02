Goldrausch und privater Postdienst

in Europa und Übersee

by Torsten Berndt

Zwei Sammlungen des großen Südamerika-Spezialisten Brian Moorhouse widmete das Global Philatelic Network einen Band der Edition Spéciale, erstellt von Corinphila, Zürich. Die Briefmarke für Feuerland erinnert zum einen an einen Goldrausch Ende des 19. Jahrhunderts, zum anderen an den privaten Postdienst Julio Poppers. Er beförderte die Briefe nach Argentinien oder Chile für ein Porto von 10 Centavos. Moorhouse dokumentierte die Briefmarke vom Entwurf über eine gewaltige Zahl Probedrucke bis hin zu exklusiven Briefen. Einen kompletten Schalterbogen sehen wir ebenso wie Studien zu den Plattenfehlern. Erfreulicherweise würdigte Moorhouse auch Popper auf einer Doppelseite.

Die zweite Sammlung erinnert an den Krieg, den Bolivien und Paraguay zwischen 1932 und 1935 um einen kaum bewohnten Landstrich führten. Überraschenderweise siegte das militärisch unterlegene Paraguay und konnte weite Teile des Gebietes annektieren. Moorhouse dokumentierte nicht nur die Militärpost und die Zensur beider Seiten, sondern nahm in die Alben auch Propagandakarten und -vignetten auf – die meisten Philatelisten missachten solche Stücke leider. Sie unterstreichen die Aussagen der vorgestellten Briefe bestens. Natürlich widmete sich Moorhouse auch den bolivianischen Provisorien und trug eine stolze Zahl Kriegsgefangenenbriefe beider Seiten zusammen. Es ist rundum erfreulich, dass beide Sammlungen der Nachwelt in Buchform erhalten bleiben.

Tierra del Fuego 1891 & Chaco War 1932–1935. The Brian Moorhouse Collection. 196 Seiten, 171 faksimilierte Albumseiten, Format 25,5 x 34 cm, gebunden mit Schutzumschlag. Preis: 69 Euro. Erhältlich bei Heinrich Köhler, Hasengartenstr. 25, 65189 Wiesbaden, Tel. 0611/341490, Fax 3414999, info@heinrich-koehler.de, www.heinrich-koehler.de