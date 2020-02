Marienplatz und Grautöne auf Folienblättern

Mit zwei neuen Folienblättern wartet die Deutsche Post am 2. April auf. Eines enthält die Sondermarke „U-Bahnhof Marienplatz“ zu 95 Cent, eines die Ausgabe „Zwei Grautöne“ zu 1,10 Euro. Die Deutsche Post stellte die Folienblätter mit jeweils zehn Marken in einer Werbeaussendung vor. Details finden Sie in Heft 4/20 Ihres BRIEFMARKEN SPIEGEL. Das Heft kommt…