Krümelmonsters Nachbarn: Briefmarke und Stempel für die Sesamstrasse

Zum 2. März 2020 ließ der Norddeutsche Rundfunk einen Sonderstempel auflegen. Sehen kann man darauf Ernie und Bert, zwei Protagonisten der „Sesamstrasse“. Der Beleg begleitet eine Sondermarke, die in Deutschland am 2. März 2020 ausgegeben wird. Denn die bunte Sesamstrasse und ihre lustigen Bewohner feierten jüngst ihren 50. Geburtstag.

Präsentation in Hamburg

Anlass für den Sonderstempel des NDR ist speziell die Präsentation der Sesamstrassen-Marke am 2. März. Sie findet beim Norddeutschen Rundfunk im Foyer des Radiohauses 12 (Eingang über Mittelweg) in 20149 Hamburg statt. Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Hamburg schlägt den Sesamstrassen-Stempel zwischen 10 und 18 Uhr vor Ort ab. Der Sonderstempel mit der Nummer 05/024 kann außerdem unter folgender Adresse bestellt werden: Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Berlin 1, Sonderstempelstelle, Brief: 11508 Berlin Fracht: Eresburgstr. 21, 12103 Berlin.

Mehr über die beliebte Fernsehsendung für Kinder, die Sondermarke zu Ehren der Sesamstrasse sowie die anderen deutschen Briefmarkenneuheiten vom 2. März 2020 erfahren Sie in Ihrer DBZ 5/2020 und am Ausgabetag auf dieser Website.