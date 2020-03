Die DBZ sagt Teilnahme an der Philatelia München aus Präventionsgründen ab

Vorsorglich sagt der Verlag PHILAPRESS Zeitschriften und Medien GmbH & Co. KG die Teilnahme an der ersten Philatelia München ab. Auf das Messemagazin des Verlags und die Grußkarte der Deutschen Briefmarkenzeitung/se zur Philatelia sollen die Besucher trotzdem nicht verzichten müssen. Am Eingang zur Messehalle sind Exemplare deponiert – Abgabe so lange der Vorrat reicht.

Kostenfreie Sonderpublikationen des Verlags wie das aktuelle Heft zur Social Philately, zum Thema Werte Bewahren oder das neue Heft des Münzenmarkts können, ebenso wie weitere Messemagazine, beim Vertrieb des Verlags in Göttingen angefordert werden.

Ansprechpartnerinnen und Adresse:

Kundenservice

Abo- und Kundenservice

Ursula Oberdieck

Birgit Lüder

Sandra Voigt

DBZ/Deutsche Briefmarken-Zeitung

Postfach 20 01 65

37086 Göttingen

Telefon: +49 (0) 551 / 901 520, 521 und 356

E-Mail senden