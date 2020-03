Sesamstraßen-Plusbriefe

Zur Ausgabe „Sesamstraße“ legt die Deutsche Post eine Packung mit drei Ganzsachen auf. Die Umschläge zeigen im Schmuckzudruck Figuren der Fernsehserie. Außerdem sind in der Packung, die 4,90 Euro kostet, drei Klappkarten enthalten. Die Plusbriefe erscheinen am selben Tag wie die nass- und die selbstklebende Briefmarke, am 2. März. In Weiden ist die Packung unter der Artikelnummer 144600380 erhältlich.

Für Heft 6/2020 Ihrer DBZ erreichte uns die Information leider zu spät. Daher können wir die Plusbriefe erst in Heft 7 melden, das am 13. März in den Bahnhofsbuchhandel kommt. Abonnenten erhalten ihr Heft zwei, drei Tage zuvor. Sie sind schneller informiert und sparen bares Geld: Statt sechs Euro zahlen sie bloß 4,70 Euro pro Heft – eine Ersparnis von stolzen 21,6 Prozent.

