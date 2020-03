Informativ und aktuell DBZ 7/2020

Was würde besser in Heft 7 passen als ein Beitrag über James Bond? 007 erlebt in diesem Jahr neue Abenteuer und die Royal Mail würdigt dies mit neuen Sondermarken und Autor Marius Prill stellt diese im Weltspiegel vor. Heiße Autos gehören zu 007 natürlich auch dazu – um etwas gemächlichere Fahrzeuge geht es in Wilfried Lerchsteins Beitrag über die erste Motoromnibuslinie der Welt im Siegerland. Zudem gibt es eine weitere Folge zum Thema Fälschungen von Gerhard Lang.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 7/2020 kommt am 13. März 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Einzigartigkeit zweier Fälscher (I) – Eingebaute Fehler

Autor Gerhard Lang liefert mit diesem ersten von zwei Teilen wieder einmal einen interessanten Einblick in Fälscherwerkstätten. Dieses Mal geht es um die „Werke“ von Kishei Maeda und Plácido Ramón der Torres und eine – inzwischen korrigierte – Zuordnung einer Fälschung Maedas in die Reihe der Torres-Fälschungen. Lesen Sie den Beitrag ab Seite 10.

Siegen – Netphen – Deuz – Die erste Motoromnibuslinie der Welt fuhr im Siegerland

Im November 1894 entschloss man sich, eine Benzinmotor-Omnibusverbindung von Siegen über Netphen nach Deuz ins Leben zu rufen und gründete am 7. Dezember 1894 als Genossenschaft mit beschränkter Haftung die Netphener Omnibus-Gesellschaft. Wilfried Lerchstein erforschte dieses Gebiet und schildert seine Erkenntnisse ab Seite 16.

Weltspiegel: Großbritannien

007 auf Briefmarken

Pünktlich zum ursprünglich geplanten, aber mittlerweile auf Herbst verschobenem Erscheinen des 25. James-Bond-Kinofilms mit dem Titel „Keine Zeit zu sterben“, veröffentlicht die Royal Mail am 17. März 2020 insgesamt zehn Sondermarken zum legendären Geheimagenten im Dienst ihrer Majestät. Marius Prill stellt dieses Thema im Weltspiegel auf Seite 59 vor.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

