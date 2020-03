Coruna-Virus: Veranstaltungsabsagen

Im Augenblick häufen sich die Meldungen über philatelistische Veranstaltungen, die aufgrund des Coruna-Virus abgesagt werden. Die Briefmarken-Messe Essen und die Südwestfalenbörse in Siegen gehören dazu. In den nächsten Tagen sind das auch das Ausstellerseminar in Oldenburg sowie die Großtaischtage in 41849 Birgelen, 26316 Varel und in 68199 Mannheim. Weitere werden folgen. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall beim Veranstalter und bleiben Sie am besten ein paar Tage daheim.

