Stempel Aktuell

Nach Druckunterlagenschluss des BMS 4/20 in der vergangenen Woche langten weitere Informationen zu zurückgezogenen Stempeln ein. Folgende Stempel erscheinen nicht, wie die Deutsche Post auf BMS-Anfrage mitteilte:– 05/037: Landesverbandstag Hessen in Darmstadt– 05/038: Landesverbandstag Mittelrhein in Leverkusen– 07/050: 100 Jahre Briefmarken-Sammlerverein Bruchsal– 07/051: Schiffstaufe in Hamburg– 07/052: Intermodellbau Dortmund– 07/053: 100 Jahre Coburg in Bayern…