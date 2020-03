Informativ und aktuell DBZ 8/2020

Liebe Leser, wir hoffen, dass Sie wohlauf sind. Natürlich bleibt auch unser Heft 8 nicht von der Corona-Pandemie verschont. Wie sollte es auch, wo wir üblicherweise doch auf so viele Veranstaltungen hinweisen? Doch die finden leider alle nicht statt. Schade um die vielen Ideen und Arbeitsstunden, die bereits investiert wurden. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das meiste noch nutzen lässt und bald die Nachholtermine geplant werden können.

Schalten Sie nun aber einfach ein paar Stunden ab von diesem traurigen Thema und stürzen Sie sich auf die Themenvielfalt des neuen Heftes: Der Weltspiegel ist so vielseitig wie selten zuvor – hier können Sie noch mit unseren Autoren um die Welt reisen. Dasselbe gilt auch für die Luftpost, in der Harald Kuhl Sie auf einen Transpolarflug von Moskau nach San Francisco mitnehmen will. Karlheinz Walz liefert Ihnen als Titelthema eine Sonderfolge zum 70. Gründungstag der Bundespost.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Der Blick in die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum, die Vorstellung der neuen Stempel (folgen Sie diesem Link: Aktualisierung der Stempelmeldungen nach Redaktionsschluss) und die Terminseiten sind zwar deutlich ausgedünnt doch regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 8/2020 kommt am 27. März 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Deutsche Bundespost – Sonderfolge zum 70. Gründungstag

Post- und Fernmeldewesen waren selbstverständlich staatlich – es waren andere Zeiten vor 70 Jahren. Karlheinz Walz bringt Ihnen im Titelthema dieser Ausgabe ab Seite 12 die Hintergründe zum Beginn der Deutschen Bundespost näher. Wie immer, hat er auch für diese Sonderfolge der Reihe zur Deutschen Bundespost aussagekräftige Belege gesammelt und erklärt sie im historischen Kontext.

Transpolarflug versucht – Die legendäre „Lewanewskij“ mit kopfstehendem Aufdruck

1935 plante Pilot Sigismund Alexandrowitsch Lewanewskij mit seiner Besatzung einen Transpolarflug von Moskau nach San Francisco. Für die Postbeförderung auf diesem Flug wurde eine Briefmarke mit dem Bildnis Lewanewskijs entworfen. Was es damit auf sich hat, erklärt Dr. Wolfgang Leupold auf Seite 26.

Weltspiegel: Andorra bis Zypern

Besonders ausführlich in dieser Ausgabe ist der Weltspiegel. Die Themenvielfalt reicht von der Raumfahrt über Phytotherapie bis zum Boston-Marathon.Lassen Sie sich in diesen schwierigen Zeiten auf eine philatelistische und numismatische Weltreise ohne Reisebeschränkungen mitnehmen – ab Seite 51.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.