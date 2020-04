DBZ-Onlinegewinnspiel April 2020

Liebe Leserinnen und Leser, wir hoffen, dass Sie wohlauf sind und alle gut über die Runden kommen in diesen schwierigen Zeiten. Vielleicht können Sie sich mit unserem Gewinnspiel ja vom Alltag ein wenig ablenken. Wir drücken Ihnen auf jedenfall die Daumen … und geben Sie auf sich acht und bleiben Sie gesund!

April-Frage

Wenn Sie teilnehmen und einen der Preise gewinnen wollen, müssen Sie nur folgende Frage richtig beantworten:

Wissen Sie, wie der Chef von Asterix heißt, der aber eigentlich gar nichts zu melden hat?

Falls Sie die Antwort nicht gleich parat haben, geben wir Ihnen eine kleine Hilfestellung. Ihre Lösung und die Kontaktdaten tragen Sie einfach in das unten aufgeführte Formular ein und schon sind Sie dabei.

April-Gewinne

Unter allen Teilnehmern, die uns die richtige Antwort übermittelt haben, verlosen wir einen Premium-Kassettenbinder mit der Prägung „Bundesrepublik Deutschland“. Die Kassette mit den Maßen 325 x 325 x 65 mm (B x H x T) besteht aus hochwertigem Kunstleder in der Farbe Blau und verfügt über einen wattierten Stülpdeckel mit 4-Ring-Mechanik – natürlich alles echte deutsche Handwerkskunst. Der Preis hat einen Gesamtwert von 149,- Euro. Wie immer gibt es auch ein DBZ-Jahresabonnement* zu gewinnen (Bitte geben Sie Ihren Wunschgewinn an).

Herzlichen Dank an die Firma Schaubek für die Bereitstellung des Preises. Viel Glück und bis zum nächsten Monat!

Teilnahmebedingungen: Teilnahmezeitraum ist vom 1. bis 30. April 2020. Spätere Teilnahmen können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Teilnahme erfolgt durch Angabe der richtigen Antwort sowie der benötigten Adressangaben in das Teilnahmeformular. Eine Mehrfachteilnahme ist nicht erlaubt und führt zum Ausschluss vom Gewinnspiel. Die Gewinner werden ausgelost und persönlich benachrichtigt. Der Versand der Preise erfolgt im Folgemonat. Die Gewinner sind einverstanden, dass ihr Name, PLZ und Wohnort auf der Webseite und ggf. in der Zeitschrift veröffentlicht werden können. Sollte ein Gewinner sieben Tage nach der Benachrichtigung der Redaktion nicht die Adresse mitgeteilt haben, behalten wir uns vor, den Gewinn neu zu vergeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Verlagsmitarbeiter und deren Angehörige werden bei den Verlosungen nicht berücksichtigt. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Die Weitergabe der persönlichen Daten der Teilnehmer erfolgt nur soweit, wie es die Gewinnauslosung und -übergabe an die Gewinner erfordert. Die Daten werden auch nur in diesem Rahmen an Dritte weitergegeben. Die Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nur, wenn der Teilnehmer ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist und dort sein Einverständnis erklärt hat.