… goes online!

in Deutschland

by Torsten Berndt

Der Ruhrvia-Veranstaltungsleiter Ralph Ebner veröffentlichte folgende Mitteilung:

Für uns alle ist es eine ungewöhnliche und harte Zeit. Neben den Einschnitten, die wir alle persönlich erleben, den Sorgen um unser Geschäft und unsere Arbeit und die damit verbundenen Sorgen um die Zukunft läuft auch in unserem Hobby offenbar auf einmal gar nichts mehr. Alles wird still gelegt und abgesagt. Eine so noch nie da gewesene Situation.

Daher haben wir uns ganz spontan entschlossen ein Zeichen zu setzen!

Nach Absprache mit dem Vorstand des „BDPh e.V.“ und des „Verbandes der Philatelisten in Nordrhein-Westfalen“ wird kurzfristig eine „RUHRVIA 2020“ in digitaler Form durchgeführt, sozusagen als Ersatz für die vielen abgesagten Veranstaltungen. Hans Werner Salzmann (hws-nrw@t-online.de) hat sich sofort bereitgefunden, als Ausstellungsleiter Ihr Ansprechpartner zu sein, von ihm werden Ihnen bei Interesse zur Teilnahme an der „RUHRVIA 2020“ die Ausstellungsunterlagen digital zugesandt.

Bis dahin, bleiben Sie gesund!