Informativ und aktuell DBZ 9/2020

Liebe Leser, wir hoffen nach wie vor, dass Sie wohlauf sind und die Zeit zuhause für Ihr Briefmarken-Hobby nutzen können. Wir helfen Ihnen mit vielen interessanten Artikeln aus den Rubriken Postgeschichte, Social Philately, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee dabei. Außerdem halten wir Sie im Marktplatz darüber auf dem Laufenden, dass trotz Corona längst nicht alle philatelistischen Aktivitäten zum Erliegen gekommen sind.

Michael Burzan stellt im Titelthema eine Weltpremiere vor: Die erste Briefmarken-Druckerei der Welt – folgen Sie ihm in ein anderes Jahrhundert und lernen Sie den Pionier Jacob Perkins kennen. Mit Hitchcock, den Beatles und Apollo 13 und den Autoren Frauke Klinge und Marius Prill geht es dann in 20. Jahrhundert und zu einer aufregenden Themenmischung. Außerdem vertiefen wir unsere neue Rubrik Social Philately mit dem ersten Teil von Peter F. Baer zur Untersuchung der Briefpost des großen Alexander von Humboldt.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 9/2020 kommt am 11. April 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Patente und Produktionen – Erste Briefmarken-Druckerei

Ohne Druckerei keine Briefmarken – das ist einfache Logik. Schwieriger war es, im vorletzten Jahrhundert die Logistik für den Briefmarkendruck auf den Weg zu bringen. Autor Michael Burzan beschreibt im Titelthema ab Seite 14 die notwendigen Entwicklungen, die der Inbetriebnahme der ersten Briefmarken-Druckerei vorausgingen und welche Rolle Jacob Perkins dabei spielte.

Postgeschichte – Hitchcock, Beatles, Apollo

„Houston, wir haben ein Problem!“ – das ist der wohl bekannteste und am häufigsten zitierte Notruf der Menschheitsgeschichte. Autorin Frauke Klinge berichtet auf Seite 23 über die Havarie der Apollo 13. Ab Seite 24 nimmt sich Marius Prill der Auflösung der Beatles und dem Todestag des großen Alfred Hitchcock an. Drei Themen, die aus dem 20. Jahrhundert nicht wegzudenken sind.

Absender Alexander von Humboldt (I): „Der kleine Apotheker“

Alexander von Humboldt schrieb in etwa 50 000 Briefe an eine große Zahl Empfänger. Peter F. Baer vertieft sich ab Seite 31 in diese Thematik und zeigt anhand dieses Beispiels, welche Faszination die Social Philately ausstrahlt.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Abbildung: Perkins, Bacon & Co. in London · Kleine Abb.: Die für die Briefmarken verwendeten Druckmaschinen · Person: Jacob Perkins · Alle Abbildungen: www.commons.wikimedia.org