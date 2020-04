Inlandspostverkehr weitgehend reibungslos

in Deutschland

by Stefan Liebig

Zahlreiche Philatelisten dokumentieren die Coronakrise. Postalische Vermerke auf Sendungen gibt es ebenso wie Briefmarken-Ausgaben zur Bekämpfung des gefährlichen Virus‘. Die DBZ berichtet in loser Form an verschiedenen Stellen des Heftes davon und erzählt auch, wie sich Philatelisten zu helfen wissen – beispielsweise als der fest eingeplante Sonnabend und Sonntag auf der Philatelia plötzlich ausfiel, weil das Kreisverwaltungsreferat München kurzfristig nicht erfüllbare Forderungen stellte.

Der Deutschen Post gelingt es derweil, den Postverkehr im Inland weitgehend reibungslos aufrechtzuerhalten. Lediglich die Zustellung nachweispflichtiger Sendungen ist von der Coronakrise geringfügig betroffen, da die Empfänger keine Unterschrift mehr leisten können – das Abstandsgebot gilt auch für den Kontakt zwischen Zusteller und Empfänger. Stärkere Einschränkungen gibt es im Auslandsverkehr, insbesondere im Paketaustausch. Zahlreiche Länder, auch bedeutende Industrienationen haben die Paketannahme ganz oder teilweise eingestellt. In Ihrer DBZ finden Sie Überblicke. Die Redaktion freut sich über alle Lesermeldungen, die von der philatelistischen Dokumentation der Coronakrise zeugen.