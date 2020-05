Informativ und aktuell DBZ 11/2020

Freuen Sie sich auf viele neue Erkenntnisse im Bereich der Postgeschichte. Heft 11/2020 Ihrer DBZ erinnert an das Ende des Zweiten Weltkrieges und den Neubeginn. Auch das Postwesen musste sich neu aufstellen, Günter Klein betrachtet den Neustart in Deutschland mit dem ersten Teil einer neuen Serie. Frauke Klinge widmet sich einem Traum der zum Alptraum wurde: Das Verschwinden der Franklin-Expedition vor 175 Jahren im Nordpolarmeer. Gottfried Steinmann stellt den lobenswerten und leider nicht endenden Kampf der Pfadfinder gegen das „Ungetüm Nationalismus“ dar.

Mit dem ersten Mai-Heft liefern wir Ihnen darüber hinaus viele informative und aktuelle Artikel aus den Rubriken Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem erfahren Sie in der Rubrik Marktplatz alles Wichtige über Auktionsergebnisse und andere Marktentwicklungen. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 11/2020 kommt am 8. Mai 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Schicksalsjahr 1945

– Wiederbeginn des deutschen Postwesens (I)

Vor 75 Jahren kapitulierte die deutsche Wehrmacht. Der Zweite Weltkrieg fand in Europa endlich ein Ende. Diese sogenannte „Stunde Null” war auch der Anfangspunkt für ein neues Postwesen in Deutschland. In einer neuen Serie schildert Günter Klein ab Seite 10 diesen schwierigen und folgenreichen Neuaufbau.

Verschwinden im Eis

– Vor 175 Jahren startete Franklin-Expedition ins Nordpolarmeer

Die Aufgabe lautete: Von Grönland aus durch das Archipel der kanadischen Arktisinseln einen Weg nach Nordamerika zu finden – die Nordwestpassage zwischen Atlantik und Pazifik. Damit sollte ein alter Traum der Seefahrt in Erfüllung gehen. Frauke Klinge rekonstruiert die Reise auf philatelistische Weise auf den Seiten 18 und 20.

Geißel der Menschheit: Pfadfinder engagieren sich gegen den Nationalismus

Es liegt nur ein schmaler Grat zwischen Heimatliebe und dem Ungetüm Nationalismus. Nationalismus führt zum Fanatismus, zur Intoleranz, zur Abgrenzung, zu Mord und Krieg. Pfadfinder setzen sich seit jeher für das Verständnis für die Werte einer Verbrüderung der Völker ein. Gottfried Steinmann zeigt ab Seite 24 Aspekte dieses wichtigen Einsatzes für die Zivilgesellschaft auf.

Und sonst?

Abbildung: Berlin, 1946: Aus der Nachkriegszeit – Briefe und Päckchen werden wieder durch den Briefträger zugestellt. © Bundesarchiv, Bild 183-N0703-314 / Donath / CC-BY-SA 3.0