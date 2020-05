Informativ und aktuell DBZ 12/2020

Das zweite Mai-Heft der Deutschen Briefmarken Zeitung blickt ausgerechnet in einer Zeit der Kontaktbeschränkungen auf die 500-jährige Geschichte eines Volksfestes: Birgit Freudenthal stellt Ihnen die Hintergründe der Annaberger KÄT im Titelthema vor. Autor Harald Kuhl widmet sich der 75-jährigen Historie der Vereinten Nationen, blickt auf die Motivation, die zur Gründung der Organisation führten und präsentiert entsprechende philatelistische Belege. Eines der Weltspiegel-Themen befasst sich mit der „Pionierin der Abstraktion “ . Kai Böhne stellt Ihnen die schwedische Künstlerin Hilma af Klints vor.

Weiterhin erwarten Sie wie immer Artikel aus den Rubriken Postgeschichte, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem informieren wir Sie in der Rubrik Marktplatz über alles, was sich auf dem Auktionsmarkt und in Philatelie so tut.

Titelthema:

500 Jahre Annaberger KÄT

– Kostenloses Seelenheil

„KÄT“ soll auf das Wort „Dreieinigkeit“ zurückgehen, das in der erzgebirgischen Mundart zu „Dreianichkät“ und schließlich verkürzt zu„KÄT“ verballhornt wurde. Der Name steht für ein traditionelles Volksfest, das in Annaberg in diesem Jahr zum 500. Mal stattfinden sollte. Birgit Freudenthal berichtet ab Seite 12 über die diesjährige Absage und die Geschichte des außergewöhnlichen Festes.

75 Jahre Vereinte Nationen:

Die Hölle verhindern

Vor 75 Jahren, am 26. Juni 1945, unterzeichneten die Vertreter von 50 Staaten die Charta der Vereinten Nationen (United Nations, UN) und damit deren Gründungsvertrag. Harald Kuhl erklärt ab Seite 18 die Hintergründe und Auswirkungen der Gründung.

Weltspiegel – Schweden:

Pionierin der Abstraktion

Am 30. April 2020 verausgabte Postnord fünf verschiedene abstrakte Bilder Hilma af Klints in einem Markenheft mit zehn Werten zu jeweils 22 Schwedischen Kronen. Ein sechstes Motiv zur Frankatur von Inlandsbriefen erschien als 100er-Rollenmarke. Kai Böhne erklärt ab Seite 58, wer die Malerin war, die zu diesen philatelistischen Ehren kam.

