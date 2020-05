Coronatests für Tausende Post-Mitarbeiter

in Deutschland

by Stefan Liebig

Wie mehrere große Medien heute berichten, will die Deutsche Post AG (DPAG) in Kürze großflächig Coronatests für ihre Mitarbeiter einführen. Mit einer „prophylaktischen Teststrategie“ so Post-Vorstandsmitglied Tobias Meyer. Die Zeitung Rheinische Post berichtet weiter, dass die DPAG vor allem größere Betriebsstätten unter die Lupe nehmen möchte. „Deutlich mehr als 10 000 Mitarbeiter“ sollen demnach getestet werden.

Die Post hat bereits mehrere Testserien durchgeführt: Bei einer Testreihe mit 4000 Mitarbeiter im Umfeld eines nachgewiesenen positiven Falles ergab sich eine dem deutschen Durchschnitt entsprechende Zahl Infizierter. Bei weiteren Untersuchungen von 1000 Mitarbeitern in zwei Packzentren lag die Zahl mit 20 positiven Fällen allerdings sehr hoch.

Um solche „Ausreißer“ künftig schnell zu identifizieren und eine weitere Verbreitung zu vermeiden, setzt der Konzernvorstand nun auf den erhofften Erfolg flächendeckender Tests.

