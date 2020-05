Portoerhöhung 2016 rechtswidrig

Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach, der Verband Oberfränkischer Briefmarkensammlervereine und die Deutsche Post haben einen neuen Zehner-Bogen Briefmarken Individuell anlässlich des Gänseblümchenfestes 2020 erstellt. Eine Briefmarke auf Rolle zum Nennwert von 155 Cent mit einem Foto des Kinderhospizes ergänzt in diesem Jahr das Angebot.Der Verkauf war ursprünglich für den 16. Mai zum Gänseblümchenfest…

Der Verein Partnerschaftskomitee in Rittersgrün gibt in Zusammenarbeit mit den Sächsischen Eisenbahnfreunden (VSE) aus Schwarzenberg zwei Sonderbriefe sowie ein Sondergedenkblatt mit Eisenbahnmotiven heraus. Geplant waren sie zu den 28. Schwarzenberger Eisenbahntagen im Mai dieses Jahres, die nun wegen der Corona-Pandemie ausfüllen müssen. Es handelt sich dabei um einen Zwei-Länder-Brief, der über Tschechien die jeweiligen Empfänger…

Die LVZ Post steht schon viele Jahre an der Seite vieler Sportvereine in der Region. Die BSG Chemie Leipzig ist einer der Partner, der durch den regionalen Postdienstleister unterstützt wird. Beim grün-weißen Traditionsverein steht in diesem Jahr das Jubiläum des Alfred-Kunze- Sportparks, benannt nach dem legendären Meistertrainer von 1964, im Vordergrund. Im Leipziger Stadtteil Leutzsch…