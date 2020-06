Informativ und aktuell DBZ 13/2020

Postgeschichte, Social Philately und jede Menge Termine und aktuelle Auktionsereignisse erwarten Sie im ersten Juni-Heft der Deutschen Briefmarken Zeitung. Im Titelthema befasst sich Manfred Klimmeck mit dem spannenden Philateliethema Brücken. Von den Brücken ist es nicht weit zu den Schiffen der Königslinie Sassnitz – Trelleborg, die Ihnen Torsten Berndt näher bringt. Einen Einblick in seine Familiengeschichte gewährt Ihnen im Bereich der Social Philately Dr. Manfred Jähne.

Weiterhin erwarten Sie wie immer Artikel aus den Rubriken Postgeschichte, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem informieren wir Sie in der Rubrik Marktplatz über alles, was sich auf dem Auktionsmarkt und in der Philatelie so tut.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 13/2020 kommt am 5. Juni 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Geschichte des Brückenbaus

– Geniale Ingenieursbauten

Was passiert eigentlich mit einem selbst, wenn man eine Brücke überschreitet? Man verlässt ganz bewusst die eigene, gesicherte und bekannte Position, um eine andere Position zu erreichen. Eine interessante Frage, der sich Manfred Klimmeck im Titelthema ausführlich widmet. Lesen Sie ab Seite 10, was der Autor alles herausgefunden hat.

Bilderbogen: Einstellung der Königslinie Sassnitz – Trelleborg

Die Königslinie hatte manchen direkten und indirekten Vorläufer. Bereits im 18. Jahrhundert verband ein Postschiff Stralsund mit Ystad. Auch andere pommersche Häfen sahen regelmäßige Verbindungen nach Schweden, allen voran natürlich Stettin. Torsten Berndt nimmt Sie auf den Seiten 22 und 23 mit auf die Königslinie.

Ausgewandert 1890:

Mehr als ein Brief von der Weltausstellung 1904 in St. Louis

„Ein Umschlag aus den USA an meine Ur-Ur-Großmutter väterlicherseits gibt Einblick in eine sehr interessante Familiengeschichte in den ersten 25 Jahren im 20. Jahrhundert. Was war geschehen?”, fragt Autor Dr. Manfred Jähne und liefert in seinem Beitrag aus dem Gebiet der Social Philately auf Seite 27 sogleich familiengeschichtlich spannende Antworten.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die am 5. Juni in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.