Nutzwert durch Verbesserungen gestiegen

Vor 125 Jahren wurde der Leuchtturm Kiel-Holtenau erbaut. Mit einem Werbestand, Sammlerbelegen, Sonderstempel und dem „Erlebnis: Briefmarken“-Team der Deutschen Post erinnert der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 am 21. Juni gemeinsam mit der Post an dieses Jubiläum. Leuchtturm aus Backstein Seit 1895 steht der erhabene Leuchtturm Kiel-Holtenau am Ausgang des Nord-Ostsee-Kanals. Dieser hieß damals allerdings noch…