Geschichten und Geschichte 3/2020 – als E-Paper

Das Sammeln ist uns offenbar in die Wiege gelegt worden. Auch wenn wir längst nicht mehr die Jäger und Sammler früherer Jahrtausende sind, lieben es viele von uns nach wie vor, schöne Dinge zusammenzutragen und anderen zu zeigen. Auch in den schwierigen Zeiten, in denen wir uns leider befinden, können wir nicht auf das Zusammentragen schöner Sachen verzichten. Immer mehr traditionsbewusste Menschen besinnen sich auf ihre und auf unser aller Geschichte. Sie möchten ihre eigenen Wurzeln, die ihrer Heimat oder die einer interessanten Besonderheiten in ihrem Umfeld nicht in Vergessenheit geraten lassen.

Es ist nie zu spät anzufangen

Heimatsammlungen bieten besonders viel Anlass zur Freude am Sammeln – und sie können ohne großes Vorwissen begonnen werden:

Mit Ansichtskarten, Briefmarken, Fotos, Modellen und vielen weiteren Souvenirs lassen sich einzigartige Kollektionen zusammenstellen. Im Leitartikel zeigt Stefan Liebig, wie Sie starten können und welche Freude eine solche Sammlung bietet. Gerade beim Heimatsammeln können Sie auch auf das Interesse vieler anderer Leute, die nicht unbedingt selbst Sammler sein müssen, setzen. Ihre Stücke nehmen den interessierten Betrachter nämlich schon auf den allerersten Blick mit auf eine spannende, unterhaltsame und wahrscheinlich auch fesselnde Reise in Ihre individuelle Geschichte. Birgit Freudenthals Beitrag über Wilhelm Busch belegt dies und zeigt, wie sich so eine Sammlung aufbauen lässt.

Jeder kann eine Heimatsammlung nach seinem eigenen Geschmack zusammenstellen. Es ist die eigene Entscheidung, was sammelnswert ist und was nicht. Sammlungen verschiedener Bereiche können kombiniert und neue Fundstücke jederzeit darauf abgestimmt und integriert werden. Es zählt einzig und allein, dass die Sammlung dem Sammler selbst gefällt.

Inhalt des Sonderheftes:

Heimatsammlungen – was zählt ist die Vielfalt:

Fundstücke, Fotos, Souvenirs: Heimatsammeln ist noch mehr als Philatelie und Philokartie

Ansichtskarten mit Wilhelm-Busch-Motiven faszinieren nicht nur Sammler

Ansichtskarten erzählen aus einem Kapitel der Stadtgeschichte von Elmshorn

Infos aus Auktion und Handel

