Leipzig: Messe abgesagt

Die Familienmesse modell-hobby-spiel fällt in diesem Jahr wegen der Coronakrise aus. Das teilte die Messe Leipzig mit. „Für uns hat die Gesundheit von Ausstellern, Besuchern und Mitarbeitern eine sehr hohe Priorität“, teilte der Veranstalter mit. Bereits zuvor hatte der Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels die Münzmessen in Dortmund und Stuttgart abgesagt – siehe BMS 7/2020.

Vor 125 Jahren wurde der Leuchtturm Kiel-Holtenau erbaut. Mit einem Werbestand, Sammlerbelegen, Sonderstempel und dem „Erlebnis: Briefmarken“-Team der Deutschen Post erinnert der Kieler Philatelisten-Verein von 1931 am 21. Juni gemeinsam mit der Post an dieses Jubiläum. Leuchtturm aus Backstein Seit 1895 steht der erhabene Leuchtturm Kiel-Holtenau am Ausgang des Nord-Ostsee-Kanals. Dieser hieß damals allerdings noch…