Informativ und aktuell DBZ 14/2020

Das zweite Juni-Heft der Deutschen Briefmarken Zeitung blickt auf ein heikles Jubliäum: 100 Jahre Diplomatie sollten eigentlich ein Grund zur Freude sein, doch die aktuelle Lage in Brasilien lässt dies wie einen Anachronismus erscheinen – nicht nur in Südamerika wünscht man sich wieder andere diplomatische Akzente. Der Weltspiegel offenbart mit diesem Thema, mit dem Blick auf die zweite Auflage von Kryptomarken in Österreich und viele weitere Themen wieder seine Vielschichtigkeit. Historischer geht es naturgemäß in der Rubrik Postgeschichte zu, hier auch beim Titelthema – Autor Michael Burzan berichtet über die Basler Taube.

Weiterhin erwarten Sie wie immer Artikel aus den Rubriken Postgeschichte, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem informieren wir Sie in der Rubrik Marktplatz über alles, was sich auf dem Auktionsmarkt und in Philatelie so tut.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 14/2020 kommt am 19. Juni 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema:

Meilenstein der Philatelie

– Das Basler Dybli hebt ab

Am 1. Juli 1845 fand eine Premiere statt: Das erste aufklebbare Postwertzeichen konnte zur Frankatur voraus bezahlter Sendungen innerhalb des Basler Stadtgebiets verwendet werden. Autor Michael Burzan berichtet im Titelthema ab Seite 12 über die Hintergründe und die notwendigen Vorbereitungen sowie natürlich die Bedeutung dieser besonderen Marke.

Weltspiegel – Österreich: Crypto 2.0

Die erste digitale Briefmarke in der Ethereum-Blockchain wurde am 11. Juni 2019 veröffentlicht. Die Verkaufsergebnisse motivierten die Österreichische Post zu einer zweiten Auflage. Dies und was es sonst noch Neues in Österreich gibt, fasst Marius Prill auf Seite 55 zusammen.

Weltspiegel – Brasilien:

100 Jahre Diplomatie

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Tschechoslowakei gegründet. Im Dezember des gleichen Jahres erkannte Brasilien den jungen eigenständigen Staat an. Die diplomatischen Vertretungen in Rio de Janeiro und Prag nahmen im Juni 1920 ihre Arbeit auf. Kai Böhne blickt auf den Jahrestag auf Seite 57.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.