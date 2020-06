Postgebiet Oberbefehlshaber Ost

in Europa und Übersee

by Torsten Berndt

Mit fast hundert Seiten Ergänzungen zum ersten Band seiner Studie beginnt Gerhard Dreher den Folgeband. Ausdrucksstark spiegelt der Umfang, welcher philatelistische Forschungsbedarf noch besteht, um die Geschichte des Postgebiets Oberbefehlshaber Ost schreiben zu können. Eine Vielzahl Sammler reichte Belege ein, die beispielsweise bislang unbekannte Frühdaten der Stempel dokumentieren. Doch bei den zusätzlichen Informationen beließ es Dreher nicht. Er nahm auf vielfachen Wunsch der Leser auch die Zensurstempel der Postüberwachungsstellen Königsberg, Breslau, Brest-Litowsk und Minsk in das Handbuch auf.

Kapitel zum Postaustausch mit Russland

Ein wichtiges Kapitel greift er im Anschluss auf. Nachdem die Waffen im Zuge der Oktoberrevolution schwiegen, kam ein Postaustausch mit Russland in Gang, den Dreher gut gegliedert dokumentiert. Die Belege schreiben nicht nur Postgeschichte, sondern auch allgemeine Zeitgeschichte, da die Deutschen den Unwillen der Bolschewisten, den Krieg fortzuführen, nach einer kurzen Phase des Waffenstillstandes zu Vorstößen auf zum Russischen Reich gehörende Gebiete nutzten. Eine Zeitlang war der Postaustausch mit Russland unterbrochen, ehe nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk erst wieder Verhandlungen stattfanden und ab 12. Juni erneut der Postaustausch begann.

Maßstäbe gesetzt

Ausführlich präsentiert Dreher den Postverkehr mit den Gebieten der unterschiedlichen Armeen, der besetzten Ukraine und der Halbinsel Krim und dokumentiert die Tätigkeit der Briefvermittlungsstelle Bialystok. Wirtschaftsgeschichtlich interessant sind die Belege der Amtlichen Handelsstelle deutscher Handelskammern, derweil die Technikhistoriker mit der Flugpost auf ihre Kosten kommen. An die Post aus Flüchtlings-, Quarantäne- und Kriegsgefangenenlagern schließt ein Kapitel zu Fälschungen an, zu dem Lars Böttger einen Artikel beigesteuert hat. Gerhard Drehers Mammutwerk setzt Maßstäbe und steht zu Recht in der Schriftenreihe des Bundes Philatelistischer Prüfer.

