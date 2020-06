Royal Mail ehrt Rocklegenden Queen

„Saluting Rock Royalty“, so verkündet es die Royal Mail. Am 9. Juli 2020 veröffentlicht die britische Post insgesamt 13 Briefmarken für Queen. Der Anlass: 1970, vor 50 Jahren, gründeten Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor und John Deacon einen der erfolgreichsten Musikexporte aus dem Vereinigten Königreich.

Albumcover und Porträts

Acht Sondermarken und einen Kleinbogen mit fünf weiteren Werten gibt die Royal Mail aus, darunter sieben First Class-Marken. Zu sehen sind die Artworks klassischer Alben aus dem Katalog Queens sowie Aufnahmen der Bandmitglieder. Auch dabei: Ein Bandfoto, geschossen von Johnny Dewe Mathews im Jahr 1974 bei der ersten Session der Formation in einem Fotostudio.

Zeitlos

Bis sie durch den verfrühten Tod ihres Frontmanns, Freddie Mercury, zum Erliegen kamen, legten Queen eine gigantische Karriere hin. Die Band schuf Evergreens und Hymnen wie „We are the Champions„, „We will rock you“, „Radio Gaga“ und „The Show must go on“. Sie füllte Stadien auf der ganzen Welt und verkaufte bis heute mehrere hundert Millionen Tonträger. Auch der Erfolg des Biopics „Bohemian Rhapsody“ über Mercury und die Gruppe aus dem Jahr 2018 zeigte: Queen sind unvergessene Legenden der Popmusik. Nun werden sie auch philatelistisch geehrt.

Mehr über die neuen Sondermarken der Royal Mail und die Geschichte Queens lesen Sie in Ihrer DBZ 16/2020. Das Heft erscheint am 17. Juli 2020. Abonnenten bekommen es schon etwas früher. Außerdem sparen Sie bares Geld.

Abbildungen: Royal Mail