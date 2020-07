50 Jahre Automatenmarken

Meiningens Philatelisten bleiben auch im Jahr 2020 der Tradition treu. Bis 2012 in unregelmäßigen Abständen, aber danach in Regelmäßigkeit bis heute, haben sie einen Sonderstempel in Zusammenarbeit mit der Thüringer Verwaltung des Biosphärenreservats Rhön, einen Handwerbestempel zum Thema „Vogel des Jahres“ aufgelegt. In diesem Jahr machen Naturschützer und Philatelisten auf die Turteltaube aufmerksam. Lebensräume gehen…