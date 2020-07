IBRA von 2021 auf 2023 verschoben

Aufatmen in Salzburg: die berühmten Festspiele, die 2020 einhundert Jahre alt werden, müssen nicht abgesagt werden. Der Erste Österreichische Arbeiter Briefmarkensammlerverein, Sektion Salzburg, veranstaltet zusammen mit der Österreichischen Post zu den Festspielen im Schloss Mirabell von 13 bis 17 Uhr ein Sonderpostamt am 1. August, zum Beginn der Salzburger Festspiele. Das Belegprogramm des Vereins ist…

In den nächsten Wochen spielt das Thema Feuerwehr eine Rolle in der Philatelie, erscheinen in Deutschland am 6. August 2020 doch die neuen Jugendmarken. Abgebildet sind darauf drei Feuerwehrfahrzeuge aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Junge Briefmarkenfreunde Wenn die Deutsche Philatelisten-Jugend (DPhJ) vier Zentralveranstaltungen abhält, wird der Tag der Jungen Briefmarkenfreunde 2020 mit den…