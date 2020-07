Informativ und aktuell DBZ 17/2020

Der 16. August 1960 war ein Wendepunkt in der zyprischen Geschichte: Die Insel proklamierte die Selbstständigkeit. Autor Walter Köcher nimmt die damaligen Vorgänge und ihre Auswirkungen im Titelthema des dritten Juli-Hefts der Deutschen Briefmarken Zeitung unter die Lupe. Spannend auch: Die 3500 Briefe der Corsinis – eine einflussreiche Familie korrespondierte und Michael Burzan betrachtet diesen Schatz. Die neue Ausgabe bietet außerdem eine Reise um die ganze Welt: Beginnend mit den Luftaufnahmen von Südgeorgien im Beitrag von Harald Kuhl, geht es kreuz und quer durch Europa und nach Französisch-Polynesien.

Neben dieser reichhaltigen Themenauswahl und vielen postgeschichtlichen Beiträgen lesen Sie wie immer auch Artikel aus den Rubriken Postgeschichte, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem informieren wir Sie in der Rubrik Marktplatz Informationen über alles, was sich auf dem Auktionsmarkt und in Philatelie so tut.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 17/2020 kommt am 31. Juli 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Zypern auf ewig geteilt? Philatelie spiegelt das tiefe Zerwürfnis

Es war zwei Uhr morgens in der Nacht zum 16. August 1960, als sich nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft die Insel Zypern als selbstständiger Staat proklamierte. Autor Walter Köcher blickt in die komplizierte Geschichte der Insel und erläutert die Auswirkungen auf Politik und Philatelie ab Seite 12.

Vermächtnis der Corsini: Geheimnisvoller Schatz mit 3500 Briefen

Vom 14. bis ins 20. Jahrhundert brachte das Adelshaus Corsini aus Florenz namhafte Vertreter hervor, von Kardinälen bis zu Papst Clemens XII. und von Politikern bis zum Vizekönig Siziliens. Natürlich korrespondierten die Corsinis mit vielen wichtigen Zeitgenossen. Michael Burzan stellt auf den Seiten 20 bis 22 vor, welch außergewöhnlicher Schatz gefunden wurde.

Beeindruckende Bilder: Südgeorgien aus der Luft betrachtet

Die Technik macht´s möglich und die Menschen lieben es: Luftaufnahmen haben dank innovativer Kameraentwicklung in den vergangenen Jahrzehnten enorm an Bedeutung gewonnen. Harald Kuhl stellt auf Seite 54 eine neue Briefmarkenserie der Postverwaltung von Südgeorgien und den Südlichen Sandwichinseln vor, auf der tolle Luftbilder verewigt wurden.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: Gymnasium in Salamis, www.pixabay.com