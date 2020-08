Habichtskraut aus den Niederlanden

in Deutschland

by Torsten Berndt

Erstmals vergab die Deutsche Post einen Druckauftrag für die Blumen-Rollenmarkenserie an Johan Enschedé. Wie Dr. Matthias Schellhorn von der Bundesarbeitsgemeinschaft RSV berichtete, liegt die Marke zu 2,70 Euro mit dem Habichtskraut in einer neuen, eindeutig in den Niederlanden gedruckten Auflage vor.

Die Unterschiede zwischen der ersten, in der Bundesdruckerei hergestellten Auflage und der neuen Auflage stellen wir in Heft 18/2020 Ihrer DBZ in Wort und Bild vor. Es ist ab 14. August im Einzelhandel erhältlich. Abonnenten erhalten ihr Heft zwei, drei Tage zuvor. Sie sind schneller informiert und sparen bares Geld: Statt sechs Euro zahlen sie bloß 4,70 Euro pro Heft – eine Ersparnis von stolzen 21,6 Prozent.