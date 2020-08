Neue Poststellen in Luxemburg

Die Luxemburger Post Philately meldet die Öffnung zwei neuer Points POST: Seit dem 22. Juni 2020 gibt es eine Poststelle bei der Boulangerie Jos et Jean-Marie in L-8805 RAMBROUCH. Die Bäckerei befindet sich in der rue Principale 13. Die Gemeinde Rambrouch gehört zum Luxemburger Kanton Redingen.

Am 31. August 2020 soll ein Point POST im Cactus Shoppi Texaco in der Wäinstrooss 27, L-5481 WORMELDANGE, eingerichtet werden. Wormeldange liegt im Kanton Grevenmacher.

In den Points POST der POST Luxembourg kann man Briefe frankieren lassen, Einschreibebriefe und Pakete abgeben sowie Postlagerung und Nachsendung beantragen. Um Sendungen und Belege mit Stempeln der neuen Points POST zu erhalten, ist es für Sammler möglich, Stempelwünsche an die POST Philately in der rue Robert Stümper 13, L-2992 LUXEMBOURG, zu richten. In den Points POST selbst werden keine philatelistischen Dienste angeboten.

Wer einen Stempel vom Eröffnungstag des neuen Point POST in Rambrouch haben möchte, kann sich dafür bis zum 10. August an die genannte Adresse der POST Philately wenden.

Abbildung: Logo der POST Luxembourg, Grafik: Philapress, Tanja Draß