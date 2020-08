Aktuelles für Schiffspostsammler

Die Fregatten „Lübeck“ und „Mecklenburg-Vorpommern“ sowie die Korvette „Erfurt“ nehmen am Missile Firing Exercise in Andoya, Norwegen, teil. Im Verlauf dieser Übung werden die norwegischen Häfen von Harstad und Tromso angelaufen.

Sammlerpost kann jeweils für das Ein-und Auslaufen in Deutschland sowie für die beiden norwegischen Häfen eingeliefert werden. Alle Briefe müssen voradressiert und frankiert sein: 80 Cent für Deutschland, 26 Norwegische Kronen für Norwegen.

Stempelwünsche

Einlieferungen für die Fregatte „Lübeck“ bis spätestens 18. August 2020 an: Kantinenführerin, Fregatte Lübeck, 4. Fregattengeschwader, Opdenhoffstraße 24, 26384 Wilhelmshaven.

Einlieferungen für die Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ bis spätestens 18. August an: Funkmeister, Fregatte Mecklenburg-Vorpommern, Opdenhoffstraße 24, 26384 Wilhelmshaven.

Einlieferungen für die Korvette „Erfurt“ bis spätestens 11. August an: Decksmeister, Besatzung Alpha, Korvette Erfurt, 1. Korvettengeschwader, Hohe Düne 30, 18119 Rostock-Warnemünde.

Für jeden Stempelabdruck ist ein Kostenbeitrag in Höhe von 60 Cent in bar beizufügen. Bitte keine Briefmarken zur Begleichung schicken, diese werden nicht mehr akzeptiert.

Text: Walter Freisewinkel/hku

Abbildungen: Chris Bannister (Fregatte Lübeck), CC BY 2.5; Ein Dahmer (Korvette Erfurt), CC BY SA 4.0; Beitragsbild: Stempel Fregatte Mecklenburg-Vorpommern, Grafik: Philapress, Tanja Draß