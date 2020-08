Informativ und aktuell DBZ 18/2020

Abwechslungsreich geht´s zu in Heft 18 Ihrer Deutschen Briefmarken Zeitung: Harald Kuhl blickt im Rahmen des 75-jährigen Bestehens von Indonesien auf die bewegte Staaats- und Kolonialgeschichte sowie die zugehörigen philatelistischen Belege. Wilfried Lerchstein hingegen ist sehr regional unterwegs und betrachtet die Entwicklung der Post in seiner siegerländischen Heimat Netphen. Über Liechtenstein, Jersey und Simbabwe berichten unsere Weltspiegel-Autoren und natürlich gibt´s auch jede Menge neue Briefmarken aus Deutschland und aller Welt zu sehen …

Neben dieser reichhaltigen Themenauswahl und vielen postgeschichtlichen Beiträgen lesen Sie wie immer auch Artikel aus den Rubriken Postgeschichte, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem informieren wir Sie in der Rubrik Marktplatz Informationen über alles, was sich auf dem Auktionsmarkt und in Philatelie so tut.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 18/2020 kommt am 14. August 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Land der Vielfalt – 75 Jahre unabhängiges Indonesien

Am 17. August 1945 riefen Sukarno und Mohammad Atta die Unabhängigkeit Indonesiens aus. Zwei Tage zuvor hatten die Japaner kapituliert, womit auch deren Besatzung der vormaligen Kolonie Niederländisch-Indien endete. Doch wollten die Europäer ihren Einflussbereich nicht so einfach aufgeben. Harald Kuhl skizziert ab Seite 10 Entwicklungsphasen Indonesiens, die sich auch anhand von Briefmarken dokumentieren lassen.

Königlich-preußische Post Netphen: Postwärteramt ab 1818

In Netphen befand sich spätestens seit 1818 ein „Postwärteramt, untergeordnet dem Postamte zu Siegen, auf dem Course der Botenpost von Siegen nach Winterberg“. Die Hintergründe zu dieser Entwicklung betrachtet Autor Wilfried Lerchstein ab Seite 16 und zeigt aussagekräftige Belege zu diesem postgeschichtlichen Thema.

Liechtenstein: Balzers im Oberland

Mit zwei Sondermarken geht die liechtensteinische Serie „Dorfansichten“ am 7. September 2020 in die zweite Runde. Behandelt werden wieder Orte aus dem Liechtensteiner Oberland. Autor Marius Prill stellt die Marken und das Fürstentum sowie die neuen Ersttagsstempel auf den Seiten 58/59 vor.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

