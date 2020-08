Postfreistempel: Großer Variantenreichtum

Wegen der Corona-Pandemie muss auch der Markgröninger Schäferlauf in 2020 ausfallen. Trotzdem gibt es von seiten des Philatelistischen Clubs Markgröningen eine Ganzsachenkarte auf Privatbestellung, die natürlich auf die aktuellen Gründe Bezug nimmt. In den zurückliegenden 100 Jahren wurde der Markgröninger Schäferlauf nur während des zweiten Weltkrieges nicht durchgeführt. Seit 2019 darf sich der Lauf, der…

Die Fregatten „Lübeck“ und „Mecklenburg-Vorpommern“ sowie die Korvette „Erfurt“ nehmen am Missile Firing Exercise in Andoya, Norwegen, teil. Im Verlauf dieser Übung werden die norwegischen Häfen von Harstad und Tromso angelaufen. Sammlerpost kann jeweils für das Ein-und Auslaufen in Deutschland sowie für die beiden norwegischen Häfen eingeliefert werden. Alle Briefe müssen voradressiert und frankiert sein:…