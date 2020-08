Informativ und aktuell DBZ 19/2020

Wer Kabarett mag, der kennt auch das Kom(m)ödchen. Eine der maßgeblichen Figuren, die den Erfolg dieser Bühne ermöglichten war Lore Lorentz. Redakteurin Birgit Freudenthal stellt die Macherin und die erste Kabarettmarke der deutschen Postgeschichte vor. Autorin Frauke Klinge blickt auf das Leben des Saxofonkünstlers Charlie Parker zurück. Der Mitbegründer des Bebop wäre dieser Tage 100 Jahre alt geworden. Außerdem gedenkt Sie dem 50. Todestag von „Gitarrengott“ Jimi Hendrix. Der umfangreiche Weltspiegel entführt Sie in dieser Ausgabe nach Österreich, in die Schweiz, nach Åland und Australien. Wie immer haben unsere Autoren auch alles Wichtige aus Deutschland und den Nachbarländern gesammelt und informieren außerdem über Aktuelles aus Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie die Neuausgaben des kommenden Monats.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 19/2020 kommt am 28. August 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Die (fast) zufälligen Kabarettisten – 100 Jahre Lore Lorentz

Als „Prinzipalin“ des Kom(m)ödchens wurde Lore Lorentz berühmt. Es ist das erste Mal, dass eine Kabarettistin und damit ein prägendes Stück deutscher Kabarettgeschichte nach 1945 auf einer Briefmarke gewürdigt wird. Redakteurin Birgit Freudenthal erzählt die spannende Geschichte von Lore Lorentz und ihrem Mann Kay ab Seite 12.

Altsaxofonist Charlie Parker wurde vor 100 Jahren geboren

Charlie Parker, Spitzname „Bird“ (Vogel), der in den 1940er-Jahren den modernen Jazz mitbegründete, war ein genialer Musiker, aber auch psychisch labil und drogenabhängig. Sein Geburtstag jährt sich dieser Tage zum 100. Mal. Autorin Frauke Klinge würdigt den begnadeten Musiker auf Seite 21.

75 Jahre Amerika-Ausgabe: Berühmte Grönländer

Grönland ist die größte Insel der Erde und gehört politisch zu Dänemark. Autor Harald Kuhl blickt auf Seite 54 auf berühmte Grönländer, die diese relativ selten in den Medien auftauchende Insel, hervorgebracht hat und auf die Briefmarkengeschichte der grönländischen Postverwaltung.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: Das Kommödchen in den Niederlanden, Lore Lorentz während der TV-Aufnahme, 26. Mai 1966. © Joost Evers / Anefo – http://proxy.handle.net/10648/aaec24b4-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, www.commons.wikimedia.org