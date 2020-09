Informativ und aktuell DBZ 20/2020

Auch die neue Ausgabe der Deutschen Briefmarken-Zeitung wartet mit einem breiten Angebot unterschiedlicher Themen auf. Das Titelthema von Walter Köcher befasst sich mit der Briefbeförderung per Postballon über Paris. Und während die Internationalen Fußballligen verspätet auf Ihren Saisonstart warten oder ihn zum Teil auch schon absolviert haben, widmen sich André Feller und Kai Böhne einigen grauen Eminenzen des Sports und auch der spanische Fußball findet im Weltspiegel seinen Platz. Dieser umfangreiche Weltspiegel entführt Sie außerdem in dieser Ausgabe nach Österreich, in die Niederlande, nach Luxemburg und Armenien. Wie immer haben unsere Autoren auch alles Wichtige aus Deutschland und den Nachbarländern gesammelt und informieren außerdem über Aktuelles aus Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie die Neuausgaben des kommenden Monats.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Wie gewohnt liefert die DBZ einen Überblick über die Auktionsszene im deutschsprachigen Raum und regelmäßig erscheinende Beiträge aus den Themengebieten Briefmarken-Neuheiten, Stempel, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. In der Rubrik Postgeschichte gibt es ebenfalls weiterführendes Spezialwissen. Abwechslung ist also wie immer garantiert. Das Heft 20/2020 kommt am 11. September 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Postballons über Paris – Briefbeförderung zu Luft und zu Wasser

Der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71, insbesondere die Belagerung von Paris, brachte viel Elend und Hass über beide Nationen. Philatelisten können die Ereignisse anschaulich dokumentieren, denn die Pariser versuchten, den Kontakt zum unbesetzten Frankreich per Post aufrechtzuerhalten. Ballons mit Briefen und Brieftauben an Bord stiegen auf, zudem experimentierten die Pariser mit Zinkkugeln, die Briefe durch die Seine transportieren sollten. Walter Köcher erinnert im Titelthema ab Seite 10 an das Geschehen vor 150 Jahren, als von guter Nachbarschaft zwischen Deutschland und Frankreich noch keine Rede sein konnte.

Fußball Spezial: Runde Geburtstage

Zum hundertsten Geburtstag ehrt Deutschland Fritz Walter mit einer amtlichen Sondermarke. Andere Fußballgrößen wurden bereits jenseits der deutschen Grenzen postalisch gewürdigt. In Spanien feiert der Verband das Jubiläum des ersten Länderspieles vor hundert Jahren. André Feller und Kai Böhne machen auf den Seiten 16, 17 und 59 die DBZ zu einer kleinen Fußballbriefmarkenwoche.

Geschichte der Bundespost (XXXVIII): Zeitungsüberweisung

Die Deutsche Bundespost beförderte einstmals nicht nur Zeitungen und Zeitschriften. Jeder Postkunde bekam auch die Möglichkeit, seine Lieblingspublikation über die Deutsche Bundespost zu beziehen, beispielsweise die DBZ. In der bereits 38. Folge seiner Serie zur Arbeit der Deutschen Bundespost dokumentiert Karlheinz Walz auf den Seiten 20 und 21, wie die einstige Staatspost die Verlagsstücke und die Bestellstücke behandelte.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: www.pixabay.com