Sondermarke zum ersten spanischen Länderspiel vor 100 Jahren

Corona zum Trotz: Zum 100. Jahrestag der Vereinsgründung des Harburger Briefmarkensammlervereins am 20. September 1920 findet am 19. und 20. September 2020 eine Wettbewerbsausstellung in Rang 3 nach den Richtlinien des BDPh statt. Alle drei Jahre Artur-Gramsch-Preis Sammlerinnen und Sammler aus ganz Deutschland haben ihre Exponate in Harburg angemeldet. Bereits am 19. September wird während…