Informativ und aktuell DBZ 21/2020

Goldene Zeiten nimmt Autor Walter Köcher im Titelthema der Deutschen Briefmarken Zeitung 21/2020 ins Visier: Er widmet sich dem Zusammenhang von Wirtschaft und Werbung im Zusammenhang mit der am 17. Mai 1990 verkündeten Postunion. Redakteurin Birgit Freudenthal betrachtet die oft vernachlässigte Rolle, die Frauen in Martin Luthers Reformation einnahmen. Nach diesen beiden historischen Themen nimmt sich Autorin Carolin Köpp eines unterhaltsamen Jubiläums an: Sie gratuliert den erstaunlich jung gebliebenen Peanuts zu ihrem bereits 70. Geburtstag. Feiern Sie mit!

Neben dieser reichhaltigen Themenauswahl und vielen postgeschichtlichen Beiträgen lesen Sie wie immer auch Artikel aus den Rubriken Postgeschichte, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem informieren wir Sie in der Rubrik Marktplatz Informationen über alles, was sich auf dem Auktionsmarkt und in Philatelie so tut.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis am Fuße dieser Seite. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 21/2020 kommt am 25. September 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Wirtschaft und Werbung – Drucksachen und Pakete der besonderen Art

Die noch vor der Wirtschafts- und Währungsunion bereits am 17. Mai 1990 verkündete Postunion zwischen den beiden deutschen Staaten bescherte den Philatelisten eine „goldene Zeit“ mit einer Fülle von Frankatur-Möglichkeiten und Belegen. Die Autoren Walter Köcher und Joachim Schwab beleuchten diese Auswahl an Belegen und stellen Sie ab Seite 12 im Titelthema vor.

Luthers vergessene Mitstreiterinnen: Frauen in der Reformation

Die eine verfasste Briefe in einer selbst entwickelten Geheimschrift, die andere sorgte selbstbewusst für die Verbreitung der evangelischen Lehre. Endlich wird auch der Anteil der Frauen an der Reformation mit einer Marke gewürdigt. Birgit Freudenthal stellt ab Seite 18 einige von ihnen vor.

Erfolgreichster Cartoon aller Zeiten: 70 Jahre Peanuts

70 Jahre und kein bisschen gealtert – wie das gehen kann, lesen Sie auf Seite 22 im Kurzportrait, das Carolin Köpp von den Peanuts erstellt hat. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind natürlich „rein zufällig” …

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

