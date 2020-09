Loreley-Aktionstag

Die Trinitatisgemeinde der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in München feiert eine Glockenweihe mit einem Gottesdienst am 4. Oktober 2020. Auch Philatelistisches wird geboten. Aus Anlass der Glockenweihe gibt die Trinitatisgemeinde einen Markenbogen mit zehn Briefmarken Individuell zu je 80 Cent heraus. Die Marken zeigen neben den drei zu weihenden Glocken weitere Motive aus dem erst…

Ein weiteres Mal greift die Deutsche Post mit einem Philatelie-Block in die Geldbörsen der Sammler. Am 3. Dezember 2020 erscheint die Sondermarke zum 50. Jahrestag des Kniefalls Willy Brandts in Warschau nicht nur in Zehnerbogen, sondern auch als Block. Dieser wird klar als Philatelie-Block definiert, weshalb er nur über die Philatelie-Schiene, nicht aber über die…