Charly Brown und Snoopy feiern den 70.

Am 2. Oktober 1950 erblickten eine Gruppe rundköpfiger Kinder und ein Beagle das Licht der Welt oder besser: Sie wurden in den USA und später auch in der ganzen Welt präsentiert. Im Laufe der Zeit kamen weitere Charaktere dazu. Auch Erwachsene haben große Freude an den lustig gezeichneten Erlebnissen der Peanuts. Die so erstaunlich lebensnahen Charaktere wecken sicher beim Einen oder Anderen Kindheitserinnerungen an sich selbst oder an den Jungen aus der Nachbarschaft und dessen Freunde.

70 Jahre Peanuts …

Hier eine Kurzvorstellung der „Rasselbande“ (MiNr. 3370):

Charlie Brown (MiNr. USA 5207), der Junge von nebenan, dem irgendwie nichts so richtig gelingen will, sein Hund, der Beagle Snoopy, ein Philosoph mit großer Fantasie und Weisheit, der auf (!) seiner Hundehütte wohnt. In seiner Freizeit jagt er von dort aus unter anderem als Fliegerass (MiNr. USA 3460) den „Roten Baron“. Woodstock, der beste Freund von Snoopy, der seiner ganz eigenen Weisheit folgt und einst in einem Nest auf Snoopys Bauch – er lag gerade mal wieder auf seiner Hütte und philosophierte – geschlüpft ist. Sally, die kleine Schwester von Charlie, ist hoffnungslos in Linus verliebt, den sie gerne „Schnuckiputzi“ nennt. Der Angesprochene kann damit allerdings so gar nichts anfangen.

… oder jede Menge Lebensweisheit

Die sportliche Peppermint Patty, ihres Zeichens Trainerin eines Baseballteams, ist schwer in Charlie Brown verknallt, den sie „Schatz“ nennt. Sie stellt den Charakter der modernen, selbstständigen Frau dar, trägt allerdings zu jeder Jahreszeit Badelatschen und schläft ständig in der Schule ein. Da sie eine vermeintliche Respektsperson ist, wird sie von ihrer besten Freundin Marcie nur mit „Sir“ angeredet.

Linus ist der kleine Bruder von Lucy, und leider neben seinem besten Freund Charlie Brown auch eines ihrer Lieblingsopfer, wenn es um Unterdrückung geht, leider auch mit physischer Gewalt. Obwohl er bereits eine große geistige Reife aufweist, muss er doch immer seine Schmusedecke bei sich tragen. Erstaunlicherweise kann er diese Decke auch als Waffe einsetzen, beispielsweise um Fliegen in der Luft zu erschlagen, was ihm großen Respekt bei den anderen Kindern einbringt. Und dann ist da noch der geniale Musiker Schröder. Er liebt und verehrt Beethoven, dessen Werke er auf seinem kleinen Klavier sehr ausdauernd spielt. Dabei versucht er Lucy, die ihn oft beim Spielen anhimmelt, zu ignorieren. Natürlich gibt es noch andere Kinder, mit denen sich unsere Protagonisten im Laufe ihres Lebens treffen. Über alle Erlebnisse der Peanuts führte der Autor und Erfinder der Peanuts, Charles M. Schulz, akribisch Tagebuch.

Die Peanuts in der Weltliteratur

Vom deutschen Literaturkritiker Denis Scheck wurden die Peanuts in seinen Kanon der 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur aufgenommen. Zutreffender als er kann man die Abenteuer wohl kaum umschreiben: „Die Sorgen und Nöte der Peanuts sind kein billiger Ersatz, kein im kindgerechten Maßstab verkleinertes Modell der Menschenwelt, sondern das reale Welttheater kleiner und großer Leute selbst“ (Quelle: Wikipedia).

Des Guten zu viel?!

Peanuts-Marken gibt es zu vielen Themen und fast auf der ganzen Welt. Viele Philatelisten sind allerdings ob der Ausgabepolitik der Deutschen Post AG, die an der großen und anhaltenden Popularität der Peanuts auch nicht vorbeikam, ziemlich ungehalten.

Die lustigen Briefmarken kamen als Block, Markenset und Einzelmarken (nass- und selbstklebend) heraus und belasteten das Budget vieler Sammler mehr als sie es gewollt hätten. Immerhin gibt es auch ein Packset von der Post, in das wahrscheinlich sogar alle Peanuts-Varianten hineinpassen …

Text: Carolin Köpp