Werte bewahren 6/2020: e-Paper

in Sonderhefte

by Stefan Liebig

Versicherungen, Tresore, Alarmanlagen – was tut man nicht alles, um seine Schätze sicher aufzubewahren? Nachvollziehbar, denn mühsam aufgebaute Sammlungen müssen gut geschützt sein. Worauf Sie bei der sicheren Aufbewahrung von Sammlerstücken achten sollten, verraten Ihnen Torsten Berndt, Kai Böhne und Marius Prill in der neuesten Ausgabe unserer Sonderveröffentlichung Werte Bewahren.

Machen Sie es den Dieben so schwer wie möglich

Diebe profitieren oft von der Blauäugigkeit der Eigentümer. Im aktuellen Werte Bewahren-Sonderheft erfahren Sie, wie Tresore, Verschluss-Systeme und Alarmanlagen die Barriere zu den Langfingern erhöhen. Das Ziel ist klar: Es muss so schwer wie möglich sein, an die Wertgegenstände zu gelangen. Beeindruckend, welche Fortschritte die Sicherheitstechnik der Branche in den vergangenen Jahren gemacht hat und wie man schon mit überschaubaren Investitionen eine deutliche Erhöhung der persönlichen Sicherheit erreichen kann.

In der neuen Sonderveröffentlichung erfahren Sie darüber hinaus, wie Sie sich richtig gegen den Schadenfall versichern und wie moderne Alarmanlagen mit den Sicherheitsdiensten kooperieren. Das 16-seitige Heft liegt der DBZ 23/2020 bei und wird auf Anfrage gern auch kostenlos zugesandt.

Oder Sie blättern gleich hier im Sonderheft „Werte Bewahren“. Viel Spaß beim Lesen!