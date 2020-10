Philatelie profitiert

Am 17. und 18. Oktober steht in Zeitz die Zentralverstaltung des Landesverbandes Thüringer Philatelisten zum Tag der Briefmarke auf dem Programm. Dazu kommen die 25. Partnerschafts-Ausstellung Zeitz – Detmold und die achte Zeitzer Ansichtskarten-Ausstellung. Die Besucher können in Zeitz 33 Exponate der Philokartie und Philatelie betrachten. Die Großveranstaltung bündelt gleich drei Jubiläen. Neben der Partnerschafts-Ausstellung…