Münzenmarkt 32 – e-Paper

in MünzenMarkt

by Stefan Liebig

„Verstehen Sie Bilder?“, fragt Björn Schöpe im Editorial des MünzenMarkt 32 etwas provokant. Worauf er mit dieser Frage hinaus will, lässt das Titelthema „Die Macht der Bilder“ erahnen. Was es damit genau auf sich hat, können Sie hier direkt in unserem e-Paper lesen – oder lassen Sie sich die komplette Sonderveröffentlichung einfach kostenlos nach Hause schicken. Erkunden Sie die Macht der Bilder des Augustus, grübeln Sie über Bilderrätsel auf Münzen oder schauen Sie auf die Kuriositäten von Spottmedaillen.

Außerdem stellt Ihnen der MünzenMarkt 32 den teuersten deutschen Taler vor und nimmt interessante Sammlerstücke unter die Lupe. Lassen Sie sich also faszinieren vom MünzenMarkt 32 und dem tiefen Einblick in die Welt der Numismatik.

Bestellung:

Sie können Ihren MünzenMarkt 32 auch bei unserem Vertrieb unter 0551/901-520 bestellen und erhalten ihn kostenlos direkt nach Hause.

Wir wünschen Ihnen viel Lesespaß und wertvolle Informationen mit dem neuen MünzenMarkt 32.