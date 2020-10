Informativ und aktuell DBZ 23/2020

Zu den beliebten Gebieten der Philatelie gehört die Zeppelin-Post. Autor Erhard Rothbauer zeigt im Titelthema, was die Faszination dieses Sammelgebiets ausmacht. Er blickt dabei vor allem auf die Jungfernfahrt des LZ 17 zurück. Außerdem stellt Harald Kuhl eine neue Marke aus der Serie „Deutsche Fernsehlegenden“ vor und erzählt, warum viele Zuschauer am Sonntagabend einen festen Termin mit ihrem Sofa haben.

Neben diesen Themen und weiteren postgeschichtlichen Beiträgen lesen Sie wie immer auch Artikel aus den Rubriken Postgeschichte, Markt & Marken, Leserservice und Europa & Übersee. Außerdem informieren wir Sie in der Rubrik Marktplatz über alles, was sich auf dem Auktionsmarkt und in der Philatelie so tut.

Sie möchten noch mehr über das neue Heft wissen? Dann schauen Sie ins Inhaltsverzeichnis unten auf dieser Seite. Die Themengebiete Briefmarken-Neuheiten, Automatenmarken u.v.m. sind wie immer auch in der aktuellen Ausgabe vertreten. Die übliche Schatzsuche, Aktuelles aus den Vereinen und Arbeitsgemeinschaften sowie vieles andere mehr runden das Heft ab. Das Heft 23/2020 kommt am 23. Oktober 2020 in den Verkauf.

Hier weitere Details zu einigen Themen der Ausgabe:

Titelthema: Post fuhr durch die Luft – Das 17. Zeppelin-Luftschiff hieß „Sachsen“

Autor Erhard Rothbauer taucht ab in die Pionierzeit der Zeppelin-Luftschiffe. Auf den Seiten 12 bis 18 beschreibt er die Jungfernfahrt des LZ 17 und zeigt sehenswerte philatelistische Belege zu diesem wichtigen Moment der deutschen Luftfahrtgeschichte.

Im Fadenkreuz: Seit 50 Jahren begeistert der „Tatort“-Krimi das Publikum

Am 2. November setzt die Deutsche Post ihre Briefmarkenserie „Deutsche Fernsehlegenden“ mit der Herausgabe eines 80-Cent Wertes zum Thema „50 Jahre Tatort“ fort. Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge im November 1970 wurden über 1135 Episoden produziert. Für Krimifreunde ist der Sonntagabend ein fester Termin im Wochenplan.

Weltspiegel: Bunte Philateliewelt

Unsere Autoren Kai Böhne, Marius Prill, Harald Kuhl und Walter Köcher haben für Sie wieder die Welt bereist und Themen aus Afrika, Asien, Amerika und Europa recherchiert. Lassen Sie sich ab Seite 55 mitnehmen und lesen Sie von den neuesten Marken, Stempeln, Münzen und Veranstaltungen.

Und sonst?

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher im Heft lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

