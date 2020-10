Island: Letzte Briefmarken für immer erschienen

Heute, am 29. Oktober 2020, sind die sieben endgültig letzten Briefmarken-Ausgaben von Island erschienen. Dies teilte die arg zusammengeschrumpfte Philatelieabteilung der isländischen Post am 27. Oktober in einer aus einem einzigen Satz bestehenden Verlautbarung auf ihrer Internetseite mit: „Dies ist die letzte Ausgabe der isländischen Briefmarken für immer“. Entsprechende Pläne waren bereits vor anderhalb Jahren bekannt geworden, vermutlich werden die wenigen verbliebenen isländischen Postkunden und Briefeschreiber in Zukunft auf Schalterlabel, Barcodes und Ähnliches ausweichen müssen.

